Полторак о перспективах флота, выведенного из оккупированного Крыма: "Это будет не просто штаб - это будет база"
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев принимает серьезные меры по восстановлению боеспособности кораблей, которые были выведены из оккупированного Россией Крыма.
Он рассказал, что удалось вывести практически 50% корабельного состава и уже принято решение о строительстве штаба военно-морских сил, передает Новое время.
"Но это будет не просто штаб - это будет база", - сказал министр.
Полторак рассказал, что строительство штаба будет происходить на участке земли в Одессе, который удалось вернуть в госсобственность.
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В 2016 году для этих целей запланировано выделение 100 млн грн, уточнил глава оборонного ведомства.
Также он анонсировал модернизацию флота, в том числе фрегата Гетьман Сагайдачный.
Ранее Полторак заявлял, что корабли Военно-Морских Сил Украины, находящиеся в Крыму с 2014 года, все-таки вернутся в Украину.