Полторак о перспективах флота, выведенного из оккупированного Крыма: "Это будет не просто штаб - это будет база"

18:56, 27 июня 2016
Политика
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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев принимает серьезные меры по восстановлению боеспособности кораблей, которые были выведены из оккупированного Россией Крыма.

Министр обороны Степан Полторак / фото УНИАН / УНИАН

Он рассказал, что удалось вывести практически 50% корабельного состава и уже принято решение о строительстве штаба военно-морских сил, передает Новое время.

"Но это будет не просто штаб - это будет база", - сказал министр.

Полторак рассказал, что строительство штаба будет происходить на участке земли в Одессе, который удалось вернуть в госсобственность.

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В 2016 году для этих целей запланировано выделение 100 млн грн, уточнил глава оборонного ведомства.

Также он анонсировал модернизацию флота, в том числе фрегата Гетьман Сагайдачный.

Ранее Полторак заявлял, что корабли Военно-Морских Сил Украины, находящиеся в Крыму с 2014 года, все-таки вернутся в Украину.

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