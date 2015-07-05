Корабли ВМСУ, находящиеся в Крыму, вернут Украине - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак во время поездки в Одесскую область, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможного возвращения военных кораблей из Крыма, Полторак сообщил, что переговоры с российской стороной о возвращении наших военных кораблей никогда не прекращались, поэтому есть надежда на положительное решение этого важного вопроса.

"Сегодня существует целевая программа оборонного планирования, в которой есть четко сформулированный план дальнейшего развития Военно-Морских Сил", - отметил министр.

По его словам, в документе отмечено, что будущее государства связано с сильным и мощным флотом.

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«Нам нужно найти средства для приобретения новых кораблей, оснащенных современной техникой и вооружением. Необходимые документы, которые связаны с развитием наших ВМС, - на стадии завершения. Поэтому в ближайшее время будет принята программа развития вооружения и техники Вооруженных Сил Украины, рассчитанная до 2020 года", - заявил Полторак.

Он сообщил, что программа предусматривает "четкое понимание, куда мы должны двигаться, с учетом бюджета и своих возможностей".

Относительно проблем обеспечения украинских военных моряков жильем, министр отметил, что «сегодня для сдвига с места этого вопроса есть все возможности».

«У нас есть в этом направлении много наработок, начиная от закупки жилья, и заканчивая продажей земель военного ведомства на открытых аукционах, с последующим использованием полученных средств для приобретения жилья для защитников Родины. Кроме того, мы будем использовать возможности для самостоятельного строительства жилья, а также долевого участия в этих важных социальных проектах», - отметил Полторак.

Он сообщил, что в Министерстве обороны уже завершена разработка программы обеспечения жильем военнослужащих.

«Поэтому в этом году она (программа – УНИАН) уже будет работать», - заверил глава оборонного ведомства.