Гриценко хочет быть министром в новом правительстве

Министр обороны Украины Анатолий Гриценко готов работать в новом правительстве. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью газете «Комсомольская правда в Украине», сообщила пресс-служба Минобороны.

«Это моя сфера. Я люблю армию и в военной среде ощущаю себя комфортно. Все относительно, но, на мой взгляд, в армии меньше лжи и подлости, больше честности и готовности к поступку. Я знаю, что нужно делать на посту министра обороны, и, главное - мои инициативы находят поддержку в военном ведомстве, Генеральном штабе, в войсках. Буду работать ли в новом правительстве? Этот другой вопрос. Если доверят – буду», - отметил Гриценко.