Савченко в ПАСЕ рассказала, когда иссякнет резерв России в войне с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала во вторник в Страсбурге во время круглого стола, который был организован в ПАСЕ специально для встречи с ней.

«Одно из преимуществ системы «один во власти» - это пирамида. Сильнейший резерв России - это не золото, не алмазы, не нефть и не газ. Это, к сожалению, их люди. Власть не боится убивать людей, посылать их на смерть. И поэтому они будут иметь резерв до тех пор, пока будет низким сознание людей», - сказала депутат.

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Савченко выразила надежду, что «люди имеют способность к просветлению, имеют способность к пониманию, и очень быстро научатся, что не нужно этого делать».

«Поэтому резерва много не осталось. Если люди сами встанут с колен и перестанут бояться, то у России резервов нет», - подчеркнула депутат.

Она рассказала присутствующим свою историю плена и поблагодарила за поддержку.