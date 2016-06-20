Савченко начала работу в ПАСЕ и ожидает "движения в одном направлении с Европой" (фото)
10:33, 20 июня 2016Политика
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Народный депутат Украины, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Надежда Савченко, которая недавно была освобождена из российского плена, начала свою работу в ПАСЕ и ожидает «движения в одном направлении с Европой».
Савченко начала работу в ПАСЕ / Фото УНИАН
Об этом она сказала в комментарии собственному корреспонденту УНИАН перед началом пленарного заседания ПАСЕ, которое пройдет с 20 по 24 июня в Страсбурге.
«В первую очередь я вернулась, начинаю просто работать - это моя работа. С другой стороны, я ожидаю движения в одном направлении с Европой, согласия, понимания и четких действий», - заявила Савченко.
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Перед началом пленарного заседания Савченко встретится с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем, который в комментарии УНИАН сказал, что он будет говорить, в частности, о том, какой была ее ситуация в тюрьме и каковы ее планы на будущее.
Савченко начала работу в ПАСЕ / Фото УНИАН
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