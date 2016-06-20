Савченко начала работу в ПАСЕ и ожидает "движения в одном направлении с Европой" (фото)

Об этом она сказала в комментарии собственному корреспонденту УНИАН перед началом пленарного заседания ПАСЕ, которое пройдет с 20 по 24 июня в Страсбурге.

«В первую очередь я вернулась, начинаю просто работать - это моя работа. С другой стороны, я ожидаю движения в одном направлении с Европой, согласия, понимания и четких действий», - заявила Савченко.

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Перед началом пленарного заседания Савченко встретится с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем, который в комментарии УНИАН сказал, что он будет говорить, в частности, о том, какой была ее ситуация в тюрьме и каковы ее планы на будущее.