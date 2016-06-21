Комитет ЕС согласовал продление экономических санкций против России еще на полгода

Соответствующее решение было принято сегодня в рамках Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER), сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

"Мы можем подтвердить, что COREPER согласовал продление предупредительных мер в свете действий России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, и последующей оценки выполнения Минских договоренностей", - заявили в Совете ЕС.

Санкции продлены еще на полгода - до 31 января 2017 года. Это решение должно быть окончательно принято Советом ЕС. Пока что дата соответствующего заседания не известна, но ожидается, что это произойдет до конца июля.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против РФ в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.