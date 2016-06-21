Юнкер не сомневается, что санкции против РФ будут продлены

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Euronews, пишет Европейская правда.

Он напомнил, что на прошлой неделе был в России на Петербургском международном экономическом форуме и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во время своих встреч с ним и в своем выступлении я очень четко сказал, что Минские соглашения должны выполняться. Проще говоря, чем больше Минские соглашения выполняются, тем больше санкций снимается", - сказал Юнкер.

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"Следовательно, есть связь между выполнением договоренностей и санкциями. Сейчас четко понятно, что мы продолжим эти санкции, но в следующие 6 месяцев мы должны проверить, есть ли достаточный прогресс в имплементации Минских соглашений для того, чтобы отменить часть санкций", - заявил Юнкер.