ЕС продлит санкции против России, имея расхождения касательно следующих шагов - СМИ

В тоже время Великобритания настаивает на сохранении текущей санкционной политики без изменений, пишет Reuters.

Франция также поддерживает позицию, заключающуюся в том, что санкции в отношении оборонного, финансового и энергетического секторов России не могут быть отменены до тех пор, пока Москва поддерживает боевиков на востоке Украины. При этом Париж хочет, чтобы европейские лидеры искали точки соприкосновения с Кремлем. Издание отмечает, что Италия, Болгария и Греция были бы заинтересованы в отмене некоторых ограничений.

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Словакия, которая вскоре начнет председательствовать в Евросоюзе настаивает на том, что правительства стран ЕС не могут игнорировать политическое давление в ряде европейских государств, направленное на изменение санкционной политики в отношении России.

Так, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил о необходимости переговоров, так как наблюдается «растущий спрос на политическую дискуссию» о санкциях, введенных в отношении России.

«Я не призываю отменять санкции. Но я не хочу видеть, что пока мы формально сохраняем санкции, другие в обход санкций подписывают крупные сделки с Россией, совершают визиты, встречаются с людьми, чьи имена находятся в санкционном списке. На сегодняшний день реальность такова. Так что я думаю, было бы справедливо это обсудить», — заявил Лайчак журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

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В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, в свою очередь, заявил, что в этом вопросе не может быть ничего среднего, и Минские соглашения, которые включают в себя полное прекращение огня на востоке Украины, должны быть реализованы в полном объеме.

«Если вы хотите смягчения санкций, нужно выполнять не только часть из них, не двигаться в направлении выполнения обязательств, не говорить об этом, а выполнить их все», — заявил Хэммонд. «Русские играют в игру «разделяй и властвуй» в отношение тех, кто склонен говорить о смягчении давления на них. Это большая ошибка», — подчеркнул он.

Отмечается, что решение о продлении Евросоюзом санкций еще на полгода должно быть принято во вторник, 21 июня.