Впервые в ПАСЕ: обнародовано видео выступления Надежды Савченко

Видеозапись речи Савченко обнародовала "Европейская правда".

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Во время выступления нардеп заявила, что президент РФ Владимир Путин должен ответить в Европейском суде за похищение украинцев и крымских татар из аннексированного Россией Крыма.

По ее словам, помиловав ее и еще нескольких украинцев, Путин "не делал шаг навстречу, а показывал свое превосходство".

"Меня похитили (из Украины), это является нарушением прав человека и за это нужно отвечать в Европейском суде", - заявила Савченко.

"Так же были похищены все украинцы, которые сейчас находятся в России и продолжаются похищения крымских татар из Крыма", - добавила она.

Несмотря на это она подчеркнула, что "тоже хочет примирения" и будет работать в этом направлении.