В ПАСЕ просят Савченко присоединиться к мониторингу выполнения резолюции по пленным во время войны в Украине

Соответствующий запрос Савченко поступил в понедельник в Страсбурге во время заседания Комитета от докладчика резолюции, депутата от Латвии Неллии Клайнберги (Nellija Kleinberga), передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Для всех нас ваше освобождение - это чрезвычайное облегчение и победа, но мы не должны забыть, что еще много украинских ребят находятся в плену у сепаратистов или в застенках в России. Сейчас очень важно выполнить рекомендации, изложенные в резолюции, и я надеюсь, что вы, Надежда, будете способствовать тому, чтобы с украинской стороны все рекомендации были выполнены", - сказала она.

В этой связи Клайнберга предложила украинскому депутату "приобщиться к мониторингу выполнения рекомендации нашей резолюции".

В свою очередь Савченко поблагодарила Комитет за поддержку. "К сожалению, Россия не признает себя воюющей стороной, но при этом она забирает в плен наших людей", - сказала она.

Украинский депутат поделила военнопленных на две категории - тех, которые были похищены с украинской территории и содержатся в России, и тех, кто находится в "руках сепаратистов при поддержке России".

"Ими распоряжается Россия. Сепаратисты не имеют права голоса. Я готова бороться за каждого человека, не только украинца, но за каждого человека в мире, потому что я - солдат и знаю цену жизни человека. Я буду делать все, чтобы быть полезной Комитету, буду преданно работать и сделаю все зависящее от меня", - заверила Савченко.

Соответствующую резолюцию "Гуманитарные беспокойства, связанные с захваченными во время войны в Украине" ПАСЕ поддержала 21 апреля.