В докладе генсека СЕ не упоминаются проблемы в Крыму и на Донбассе: украинская делегация возмущена

Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"Сергей Соболев задал общий от нашей украинской делегации вопрос Генсеку СЕ Янгланду: как так случилось, что в ежегодном докладе Генсека о правах человека на 104 страницах нет ни одного слова о нарушении фундаментальных прав человека в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, ни одного упоминания о пытках и арестах крымских татар, заложников, нарушениях права на жизнь, свободу слова, безопасность", - отметила Геращенко.

По ее словам, Ягланд ответил, что в этот доклад включается информация, полученная от специальных мониторинговых миссий Совета Европы.

"А так как в Крым и на Донбасс никакие миссии в прошлом году не допускались, то и никакая информация в доклад не вошла! Это просто ужас!" - написала депутат.

Она также добавила, что генсек СЕ "отвечал очень неуверенно".

"Получается, что если РФ закрыла от мира оккупированные территории - то теперь СЕ будет молчать об издевательствах над украинцами и крымскими татарами. Просто позор. Наша делегация готовит письмо с возмущением насчет этой позиции", - подчеркнула Геращенко.