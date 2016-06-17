Климкин рассказал, сколько украинских политзаключенных остаются в РФ, оккупированном Крыму и на Донбассе
На сегодня на территории РФ находится 12 украинских политзаключенных, на территории Крыма - 16 и много украинских заключенных на территории Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
“У нас есть сейчас 12 политических заключенных на территории России после того, как ребята перевезены в Ростов, у нас есть 16 политических заключенных на территории Крыма и, к сожалению, много наших ребят на территории Донбасса”, - подчеркнул Климкин.
“Российские попытки перевозки украинских политических заключенных с территории Крыма, создание впечатления, что как будто Крым это элемент России, - это не пройдет, это никем не будет признано, мы будем привлекать и ЕС и “Большую семерку”, чтобы они четко выразили свою позицию”, - сказал Климкин.
Читайте такжеСавченко о переговорах по обмену пленными: Я хочу разговаривать напрямую с людьми буквально с поля боя
Он отметил, что Украина будет работать над консолидацией внимания международных политиков к этому вопросу. “Наш тезис во всех разговорах - каждый из политиков цивилизованного мира должен начинать любой разговор с представителями Российской Федерации по вопросам оккупации Крыма, того, что происходит на Донбассе, и необходимости консолидации усилий в освобождении наших политических заключенных”, - добавил Климкин.