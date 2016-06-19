Один прогулянный нардепами рабочий день стоил украинцам 2,7 млн грн - СМИ
23:31, 19 июня 2016Политика
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На этой неделе три рабочих дня подряд на заседаниях Верховной Рады Украины не было кворума, поскольку 386 народных депутатов прогуливали работу.
Количество зарегистрированных депутатов на вечернем заседании вызвало смех у парламентариев / фото: УНИАН
По подсчетам программы ТСН.Тиждень, цена одного депутатского дня – 7 тыс. грн.
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В пятницу, 17 июня, в сессионном зале Верховной Рады присутствовали менее 30 депутатов.
«И за этот день украинцы заплатили им (зарплата и содержание всего аппарата парламента) 2,7 млн грн – за один прогул», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, многие парламентарии еще 16 июня вылетели во Францию на матч сборной Украины против Северной Ирландии.
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