"Украина превыше всего": Гройсман призвал диаспору в США объединить усилия для пользы Украине

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом Гройсман заявил 17 июня на встрече с руководителями организаций украинской диаспоры США.

Гройсман отметил символичность того, что его рабочий визит в Соединенные Штаты Америки начинался со встречи с представителями украинской общины в Вашингтоне и заканчивается встречей с украинской общиной в Нью-Йорке.

"Где бы мы не были, Украина превыше всего", - подчеркнул он.

Глава правительства также призвал представителей общины объединить усилия в работе на пользу Украине.

"Я считаю, что это тот долг, который мы должны выполнить для установления исторической справедливости", - отметил он.

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Гройсман поблагодарил представителей украинской общины за неравнодушие, усилия по привлечению внимания к Украине на международной арене, поддержку волонтерских программ и популяризацию украинской культуры.

Премьер-министр напомнил, что в этом году будет отмечаться 25-я годовщина независимости Украины.

"Мы не должны ни в коем случае потерять чувство ответственности за государство. Я считаю, что пришло то время, когда нужно демонстрировать новые принципы, новые подходы и новую ответственную проукраинскую политику внутри Украины. Это наша с вами задача", - подчеркнул он.

Он отметил, что сегодня Украина столкнулась с рядом вызовов, в частности, российской военной агрессией, коррупцией и тотальным популизмом политиков.

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Глава правительства призвал весь мир быть едиными в противостоянии агрессору.

"Вопрос влияния на агрессора должен быть очень консолидирующим, чтобы заставить агрессора уйти от своих планов", - сказал он.

Премьер-министр также поблагодарил представителей общины за популяризацию украинской культуры и выразил гордость за существование в Нью-Йорке Украинского музея, который посетил во время визита.

"Мы должны распространять украинскую культуру, мы должны показывать всему миру все те добродетели, которыми мы наделены Господом. И это все для нас очень важно", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Гройсман по приглашению вице-президента США Джо Байдена находится с рабочим визитом в США с 14 июня.