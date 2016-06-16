Байден заверил Гройсмана, что США продолжают твердо поддерживать Украину

На три дня у него запланированы более 30 встреч и ключевые уже состоялись, говорится в сюжете ТСН.

Встреча украинского премьера с американским вице-президентом Джо Байденом состояла из двух этапов - встречи тет-а-тет, которая длилась полчаса, и переговоров в широком формате.

"Я поздравляю премьер-министра за то, что он взялся за такую тяжелую работу. Мы много сделали, но нужно сделать еще больше. Я поражен тем, что вы уже сделали. Это лучший, наверное не последний, шанс для Украины, но последний для того, чтобы сделать все правильно. Соединенные Штаты продолжают твердо поддерживать Украину", - сказал Джо Байден.

Читайте такжеПервый визит Гройсмана в США на посту премьера: политик призвал не забывать об оккупации Крыма

В целом, программа премьера соединила в себе и многочисленные встречи с чиновниками, и посещение мемориалов. Премьер успел переговорить с уполномоченным по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд в закрытом формате, встретиться с украинской диаспорой, возложить цветы к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище и встретиться с лидером республиканского большинства Сената Кевином Маккарти.

Теперь Гройсман встретится с лидером демократов Палаты представителей Нэнси Пелоцци и уже завтра примет участие в ежегодной конференции американо-украинских отношений. Программа премьера очень плотная и сосредоточена на торгово-экономическом блоке - в частности, глава украинского правительства теперь сможет видеться с министром финансов Джейкобом Лью, который в свое время анонсировал Украине заметную финансовую поддержку в обмен на реформы, и министром торговли Пенни Прицкер.