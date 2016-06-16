Полицейская миссия ОБСЕ должна действовать на Донбассе до выборов и после них – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Также недопустимы пока непубличные дискуссии, что эта миссия (вооруженная полицейская миссия ОБСЕ – УНИАН) должна быть только в день выборов. Это тогда никакая не миссия, она должна быть до выборов, во время выборов и в стабилизационный период после выборов для того, чтобы урегулировать конфликт, а не поставить галочку в больших рапортах европейских, что он урегулирован», - заявила она.

«Недопустимо относиться к урегулированию конфликта формально», - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны только после введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая обеспечит безопасность.

По словам Порошенко, безопасный компонент состоит не просто в том, что прекращают стрелять, этого недостаточно.

«Должны быть установлены на линии разграничения эффективные наблюдательные пункты, которые гарантируют выполнение условия о безопасности. Вместе с тем, должны быть установлены соответствующие посты международных сил, которые будут расположены в так называемых местах хранения оружия, и будут установлены соответствующие посты на неконтролируемом участке украинско-российской границы», - заявил президент.