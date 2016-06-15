Бессмертный: Ничего более отвратительного, чем минский процесс, в этой жизни я не встречал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бессмертный сказал в ходе выступления на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.

“Ничего более отвратительного, чем минский процесс, в этой жизни я не встречал. Я имею в виду не только содержание, методику, но и готовность всех участников к ответу на вопросы, которые поставил Минск”, - сказал Бессмертный.

По его словам, у него сложилось впечатление, что “мы априори ставим перед собой вопросы, на которые заранее знаем, что ответы в нынешних условиях найдены не будут”.

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“Уроком минского процесса является то, что мир и Европа в частности, я уже не говорю, что Украина как государство, капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной”, - заявил Бессмертный.

В то же время он считает, что минский процесс необходимо сохранить, поскольку он дает возможность искать адекватные ответы относительно хода событий.

“Несмотря на все это, я считаю, что пока Украина, Европа и мир занимаются самообразованием и пониманием, где мы находимся, минский процесс нужно сохранять”, - сказал Бессмертный.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Бессмертный заявил, что вышел из состава политической подгруппы Трехсторонней контактной группы относительно Донбасса.