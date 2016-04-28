Айвазовская прокомментировала заявление Бессмертного о ее дальнейшей роли в контактной группе в Минске

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня многие журналисты звонили по поводу моего "назначения" в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Коллеги, друзья и недруги, я работала и продолжаю работать там как эксперт, относительно чего есть официальная нота от МИД. Другая роль со мной не обсуждалась, и на нее я не соглашалась", - написала Айвазовская.

По словам Айвазовской, ей очень обидно, что Роман Бессмертный вышел из минского переговорного процесса. При этом она добавила, что, насколько ей известно, это было связано не столько с переговорами, сколько с личными и политическими планами Бессмертного.

"Его вклад в этот процесс был колоссальным, но выход Бессмертного, как и моя работа там не имеет под собой никакой конспирологии. Со своей стороны могу гарантировать, что участие в дискуссии мое имеет единственную мотивацию: выборы должны быть проведены тогда, когда станут инструментом реинтеграции после обеспечения фактора безопасности, возобновления работы там украинских СМИ и партий, восстановления условий для свободного формирования политического выбора", - отметила Айвазовская.

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По ее словам, только после реализации и обеспечения всех стандартов для проведения честного и демократического процесса выборы могут быть настоящими, как того требует Всеобщая декларация плав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, Копенгагенский документ, Кодекс надлежащей практики в избирательных делах Венецианской комиссии и другие международные документы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Бессмертный заявил, что вышел из состава политической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

При этом он выразил надежду, что его работу на себя возьмет Айвазовская, недавно вошедшая в политическую подгруппу ТКГ, и что решение об этом "принимает не он".

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