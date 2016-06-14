Закон о люстрации не позволит вернуться 5 тисячам чиновников режима Януковича - Минюст

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в эфире телеканала "ICTV", передает РБК-Украина.

"Историческую миссию закон о люстрации выполнил - около 5 тыс. высших должностных лиц, в том числе и действующих депутатов от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" не могут вернуться в правительство", - заявил Петренко.

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Министр также призвал не манипулировать выводами Венецианской комиссии относительно закона об очищении власти.

"Я бы попросил украинский парламент, что в течение 6 месяцев изменения в закон, технические изменения, которые действительно отражают рекомендации Венецианской комиссии, которые не касаются бывших высших должностных лиц режима Януковича, находятся в парламенте, парламенту нужно отложить политические баталии и проголосовать эти изменения в закон - это даст возможность сохранить закон", - сказал Петренко