В ЕС констатируют отсутствие прогресса в решении конфликта на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на открытой встрече с общественностью на тему "Закладываем фундамент будущего Украины" сегодня в Киеве.

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"Да, мы не видим прогресса в минских переговорах, но видим увеличение насилия и нарушений режима прекращения огня. Мы видим больше проблем, чем решений. Однако это (минские соглашения – УНИАН) единственная конструкция, которая у нас есть для обсуждения будущих решений относительно того, что к большому сожалению, произошло на востоке Украины для миллионов украинцев, которые стали заложниками этого конфликта", - заявил Томбинский.

При этом посол подчеркнул, что основания для введения санкций против России никуда не исчезли.

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"В чем заключается общая позиция всех стран - членов ЕС? Санкции были введены из-за незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины", - заявил он. - "Основания, вследствие которых в самом начале было принято решение о введении санкций против России, никуда не исчезли. Решение стран-членов и тех, кто имеет мандат принимать соответствующие решения в Брюсселе во время Совета ЕС в первые дни июля, будет базироваться именно на основаниях (введения) санкций".

Также посол затронул тему введения безвизового режима для граждан Украины при поездках в ЕС, которая в последнее время стала активно обсуждаться.

В частности, Томбинский отметил, что несмотря на в сообщения о возможных задержках с его предоставлением, решение отложить рассмотрение вопроса по безвизовому режиму для Украины еще не принято.

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В то же время посол признал, что в Еврокомиссии параллельно рассматривают возможность введения специального механизма для ответа на угрозы, которые могут быть связаны с миграцией.

При этом он заявил, что Украина и Грузия не объединены в одном пакете по отмене виз.

"Нужно понять, что это независимо от одной или другой страны, какое будет решение принято по той или иной стране", - сказал политик.