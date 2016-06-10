ЕС может отложить решение по безвизовому режиму для украинцев - The Wall Street Journal

Как сообщает издание The Wall Street Journal, отдельные члены Евросоюза высказывают новое беспокойство относительно предоставления возможности свободного путешествия по указанным странам, требуя отложить рассмотрение одобрения безвизовых поездок минимум до сентября.

Вопросы, которые поднимают страны ЕС, варьируются от обеспокоенности Германии по поводу грузинских организованных преступных групп до озабоченности Франции по поводу того, что визовое соглашение может создать новые проблемы в области безопасности в то время, когда существуют повышенные опасения относительно террористических действий.

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Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после продолжительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми он принят".

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.

Законодательное предложение ЕК должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС.

2 июня Reuters со ссылкой на источники в ЕС сообщил, что страны Евросоюза отложили введение визовой либерализации для граждан Грузии.

Европейские дипломаты также отметили, что Турции, Украине и Косово также следует ожидать задержек с введением безвизового режима с ЕС из-за роста уровня нелегальной миграции в Европу.