Могерини: прекращение конфликта в Украине - один из главных приоритетов ЕС

Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, об этом Могерини заявила, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Как подчеркнула верховный представитель ЕС, прекращение конфликта в Украине - один из главных приоритетов ЕС.

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«Для стабилизации ситуации на востоке Украины необходимо, чтобы все стороны в полной мере выполняли все положения Минских соглашений», - заявила Могерини.

Она отметила деятельность ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины, а также подчеркнула, что доклад ООН по правам человека, который финансируется ЕС, является важным инструментом мониторинга ситуации на востоке страны.

«Европейский Союз будет по-прежнему выступать за территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя», - заявила Могерини.

Верховный представитель ЕС сообщила, что Брюссель тесно сотрудничает с Киевом в деле проведения реформ в стране. В этой связи она напомнила, что несколько дней назад украинский парламент принял поправки в Конституцию, результатом реализации которых станет повышение эффективности и независимости судебной системы Украины.

Говоря об усилиях по урегулированию ситуации в Сирии, Могерини сообщила членам Совета безопасности ООН, что на днях Евросоюз вновь открыл свой гуманитарный офис в Дамаске, а также прилагает все необходимые усилия для продвижения политического решения в рамках Международной группы поддержки Сирии.

«Мы знаем, как зыбок весь этот политический процесс по Сирии. Пролито слишком много крови. Национальное примирение не будет легким. Но у нас нет другой возможности остановить эту кровавую бойню, дать надежду сирийцам и нанести поражение группировке ИГИЛ», - сказала представитель ЕС.

Кроме того, Могерини рассказала об усилиях ЕС по разрешению проблем, связанных с потоками беженцев и мигрантов, сообщив, что 7 июня в Страсбурге она вместе с коллегами из Европейской комиссии представит план о «партнерстве в сфере миграции» стран европейского региона со странами Африки.

«Мы должны сделать все для того, чтобы спасти тех, чья жизнь в опасности, как на море, так и на суше, где умирают тысячи людей…», - подчеркнула Могерини.

Она добавила, что при разрешении проблем, связанных с миграцией, Европа рассчитывает на помощь Совета безопасности и ООН в целом. В этой связи она приветствовала проведение саммита ООН по проблемам миграции в сентябре этого года.