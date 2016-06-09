МИД Украины выступил с жесткой критикой резолюции Сената Франции о смягчении санкций против России
Резолюция Сената Франции с призывом к смягчению санкций свидетельствует о недостаточном осознании сенаторами глубины нарушения Россией международного права.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с резолюцией Сената Франции от 8 июня.
"Резолюция Сената Франции с призывом постепенного смягчения санкций свидетельствует о недостаточном осознании сенаторами глубины нарушения Россией международного права", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркивают, что РФ продолжает боевые действия на Донбассе, в результате чего продолжают гибнуть граждане Украины, и проводит репрессивную политику в оккупированном Крыму, прежде всего крымских татар и украинцев.
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Как сообщал УНИАН, Верхняя палата парламента Франции (Сенат) 8 июня обратился к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Евросоюзом против РФ. Документ не является обязательным для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации).