МИД Украины выступил с жесткой критикой резолюции Сената Франции о смягчении санкций против России

Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с резолюцией Сената Франции от 8 июня.

"Резолюция Сената Франции с призывом постепенного смягчения санкций свидетельствует о недостаточном осознании сенаторами глубины нарушения Россией международного права", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что РФ продолжает боевые действия на Донбассе, в результате чего продолжают гибнуть граждане Украины, и проводит репрессивную политику в оккупированном Крыму, прежде всего крымских татар и украинцев.

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Как сообщал УНИАН, Верхняя палата парламента Франции (Сенат) 8 июня обратился к правительству страны с просьбой постепенно свернуть экономические санкции, введенные Евросоюзом против РФ. Документ не является обязательным для правительства Франции, речь идет о политической позиции (рекомендации).