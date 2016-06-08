Совет ЕС обсудит безвизовый режим для Украины и других государств, решений принимать не будет

Об этом в среду в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС по внутренним делам, которое состоится 10 июня, сообщил высокопоставленный дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

По его словам, первым должно быть принято решение о приостановке действия безвизового режима.

"Министры обсудят визовую политику в свете предложения Еврокомиссии предоставить безвизовый режим Украине, Грузии, Косово и Турции", - сказал он.

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Вместе с тем дипломат напомнил о предложенном механизме приостановки действия безвизового режима со всеми странами, с которыми он существует в ЕС.

"На последнем заседании Совет принял общий подход относительно так называемого механизма приостановки. Президентство может начать обсуждение этого предложения с Европейским парламентом так скоро, как только парламент будет готов. Это важно, потому что много делегаций и государств-членов считают, что усиление механизма приостановки является предпосылкой для того, чтобы согласиться с визовой либерализацией", - детализировал он.

По словам дипломата, нидерландское президентство в ЕС надеется начать эту дискуссию очень скоро, чтобы этот вопрос был проголосован на пленарном заседании в июле.