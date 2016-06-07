Украина и Грузия должны как можно быстрее получить безвизовый режим - премьер Эстонии

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Тааві Рийвас на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучінскісом, сообщает Украинская правда со ссылкой на сайт правительства Эстонии.

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"Грузия и Украина отвечают установленным критериям и имеют, таким образом, получить безвизовый режим как можно скорее, на кону здесь авторитет и доверие к ЕС", - сказал Рийвас, и добавил, что выдвижение для стран дополнительных условий задним числом является неприемлемым.

Как сообщалось, в Европарламенте до октября не планируется обсуждение вопроса визовой либерализации для Грузии.

Это может иметь следствие также и для Украины, поскольку в ЕС обсуждают также возможность привязки к механизму приостановления безвизового режима.