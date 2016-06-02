Раде не хватило голосов на закон о квотах на украинские песни для радиостанций

Как передает корреспондент УНИАН, после долгих споров и нерезультативных голосований за это решение проголосовали 245 народных депутатов из 336 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом № 3822 в Законе "О телевидении и радиовещании" предлагается установить, что радиоорганизации обеспечивают долю песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке не менее 35% от общего времени звучания песен, распространенных в течение суток, а также во временных промежутках с 6.00 до 12.00, с 12.00 до 18.00, с 18.00 до 24.00.

Также предлагается определить, что в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% должен составлять национальный аудиовизуальный продукт.

При проведении конкурсов на выдачу лицензии на вещание Национальный совет по телерадиовещанию руководствуется необходимостью обеспечения информационных потребностей граждан, в том числе обеспечение местными новостями; защиты интересов государства, противодействия информационной агрессии; защиты интересов национального производителя аудиовизуального продукта; развития государственного языка; защиты прав и интересов национальных меньшинств, защиты лиц, оказавшихся на временно оккупированных территориях; защиты интересов национальных вещателей, развития региональных, местных и некоммерческих вещателей; реализации государственной политики по изучению иностранных языков, направленной на обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и научно-образовательное пространство.

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При рассмотрении заявлений Нацсовет отдает предпочтение телерадиоорганизации (радиоорганизации), которая, в частности обязуется увеличить квоту, на 5 и более процентов; способна лучше обеспечить интересы производителя национального аудиовизуального продукта.

За невыполнение требований радиоорганизация уплачивает штраф в размере 3% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной на соответствующую программу.

В Законе "О Национальном Совете по вопросам телевидения и радиовещания" предлагается установить, что Нацсовет осуществляет надзор за соблюдением телерадиоорганизациями требований законодательства Украины относительно доли национального аудиовизуального продукта; надзор за соблюдением радиоорганизациями требований законодательства Украины относительно доли песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке в объеме песен, распространенных в течение суток, а также в течение других временных промежутков, определенных законом.

Предполагалось, что закон, в случае принятия, вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

В течение первого года с момента вступления в силу закона квота должна составлять 25%, в течение второго года – 30%, начиная с третьего года - 35%.