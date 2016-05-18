Профильный комитет рекомендует ВР принять законопроект о поэтапных квотах 25-35% украинских песен на радио

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании комитета единогласно было принято решение о том, чтобы рекомендовать ВР принять за основу законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)" (№3822).

Данным законопроектом предусмотрено, что радиоорганизации должны обеспечивать долю песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке не менее 35% от общего времени звучания песен, распространенных в течение суток.

При этом предусмотрено, что эта норма будет вводиться поэтапно - во время первого года с момента вступления в силу закона квота составит 25%, в течение второго года - 30%, а с третьего года - 35%.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что за невыполнение этих требований радиоорганизации будут платить штраф в размере 3% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной на соответствующую программу.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал мнение, что в данном законопроекте сняты все проблемные вопросы, и квота в 35% является приемлемой. Он считает, что данный законопроект поддерживается в обществе, поэтому просит парламент поддержать его.

Читайте такжеЭксперты выступили против российского контента в эфире украинских каналов и радиостанцийКак сообщал УНИАН, 27 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3822 "О внесении изменений в закон Украины о телевидении и радиовещании".

В нем предусматривалось, что в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего ежесуточного объема вещания, а доля песен на государственном языке должна составлять не менее 75% от общего объема песен украинских авторов или исполнителей. При этом радиоорганизации должны обеспечивать соблюдение такого соотношения равномерно в течение всего эфирного времени.

В то же время 30 марта профильный комитет ВР принял решение доработать этот законопроект №3822. Высказывались мнения, что этот законопроект, в случае его принятия может иметь негативные последствия. В частности, присутствующие тогда на заседании комитета ВР украинские исполнители и представители музыкальной и радіоіндустрії отмечали, что поддержали бы квоты, но с учетом форматного, жанрового квотирования, а также с учетом квотирования по времени суток.

Кроме того, представитель Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в частности, отмечал, что Нацсовет не сможет мониторить исполнение закона, как прописано в законопроекте.