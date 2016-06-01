На переговорах в Минске не обсуждали размещение полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы сегодня этот вопрос не обсуждали", - сказал Сайдик.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Министерстве иностранных дел Российской Федерации опровергли информацию о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе, и назвали такие заявления "блефом".

24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, лидеры стран «нормандского формата» поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. «Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начали консультации по этому вопросу», - сообщали тогда в пресс-службе Порошенко.

Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран сообщалось: «Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем придания ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.