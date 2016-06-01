В БПП предлагают, чтобы "офшорная" ВСК первыми допросила Ляшко и Тимошенко

Такое мнение в Верховной Раде во время обсуждения проекта постановления о создании временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов относительно использования оффшорных компаний украинскими властными лицами высказал нардеп от БПП Мустафа Найем. Об этом пишет "Украинская правда".

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"Мы предлагали создать комиссию, нам отказали в этом... Но почему-то зарегистрировали господина Ляшко... Он хочет стать председателем этой комиссии", – отметил Найем.

"Я хочу, чтобы господин Ляшко был первым, кто даст показания этой комиссии, за какие средства он летел на самолетах Рината Ахметова по его заводам", – заявил он.

"В эту комиссию входят представители фракции Юлии Тимошенко. Я хочу чтобы Тимошенко первой дала показания, какие 200 миллионов долларов она перечисляла на компанию Somolli Enterprises на офшорах", – заявил он.

Депутат БПП также хочет, "чтобы все те люди, которые есть сейчас в списках Партии регионов, их "черной бухгалтерии", были первыми, кого господин Ляшко сознательно пригласит дать показания".

Он призвал Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро обнародовать данные о "черной бухгалтерии" партии бывшего президента-беглеца Виктора Януковича:

"Я сейчас обращаюсь к СБУ и Антикоррупционного бюро. Пожалуйста, у вас есть вся информация о "черной бухгалтерии" Партии регионов. После того, что произошло в нашей стране, – это преступление".

"Если вы боитесь тайны следствия, надо было сначала сделать следствие, а потом говорить, что есть документы. Если эти документы есть – не приглашайте людей к политической торговле, обнародуйте факты. Люди должны знать, кто сотрудничал с преступным режимом. Иначе это торговля", – заявил Найем.

"В этой стране политика – крупнейший бизнес. Отдавать политикам сейчас расследовать коррупцию – это смешно. Я надеюсь, что эти люди, которые сейчас входят в эту временную комиссию, не будут пренебрегать своим голосом – и проголосуют за то, чтобы в стране был создан антикоррупционный суд, который действительно должен этим заниматься – не господин Ляшко, не депутаты, а следственные органы и суд", – заявил депутат.

Найем также хотел бы, чтобы Ляшко поддержал создание Держбюрю расследований и Нацагентства по предотвращению коррупции, которые будут отслеживать доходы всех фракций.

"Завтра на всех трибунах будут кричать об одной коррупци – коррупцию президента. Это так и будет. но они будут молчать о себе", – сказал депутат.

"Мы не против чтобы говорить о президенте, мы в президентской фракции говорим об этом – и об этом надо больше смелости, чем быть в оппозиции. Но мы это делаем. А Вы о себе не говорите, господин Ляшко. И "Батькивщина" не говорит об этом", – возмутился Найем.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля фракция Радикальной партии выступила с требованием создать в Верховной Раде временную следственную комиссиюпо расследованию ситуации с оффшорами и начать процедуру импичмента президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля были обнародованы так называемые "панамские документы" об использовании оффшоров многими влиятельными политиками мира, в которых в том числе упоминался Порошенко. В этот же день украинские СМИ сообщили, что Порошенко основал три офшора для реструктуризации активов кондитерской корпорации Roshen, основателем которой он является.

Сразу после этого финансовые советники Порошенко сообщили, чтоRoshen передан в траст, и президент не имеет отношения к операционной деятельности этого актива, деятельности вокруг этого актива, а также к процессам его продажи.

При этом советники Порошенко подчеркнули, что траст оказался единственным возможным инструментом, позволяющим главе государства передать принадлежащие ему активы в управление или для дальнейшей продажи.

Позже сам Порошенко объяснил, что офшорные компании в Голландии, на Кипре и на Британских Виргинских островах были зарегистрированы с целью передачи Roshen в управление инвестиционному банку Rotschild, а не с целью минимизации налоговых отчислений.

"Моя страна находится в состоянии войны. И никто не хочет покупать мои активы, особенно учитывая тот факт, что часть из них арестована и находится на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Это (создание оффшорной компании для передачи активов в траст – ред.) абсолютно прозрачный механизм, который используется во всем мире. Все очень просто. Компанию зарегистрировала на мое требование известная юридическая фирма с четкими целями и очень прозрачной процедуре", - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), президент Украины Петр Порошенко учредил три офшорных компании с управления активами, включая кондитерскую корпорацию "Roshen", не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

В распоряжении журналистов оказались документы, полученные от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведение оффшорных компаний.

По информации журналистов, этот шаг дал возможность Порошенко избежать уплаты налогов в Украине, а также сделать инвестиционно привлекательными собственные активы, прежде всего корпорацию "Roshen".