В сеть выложат базу данных с документами из "панамского архива"

База появится по адресу offshoreleaks.icij.org в 21:00 по киевскому времени, передает Медуза.

Согласно пресс-релизу ICIJ, в базе будет доступна "базовая корпоративная информация" о компаниях и фондах, зарегистрированных в 21 офшорной зоне и связанных с лицами из "более 200 стран и территорий". В ряде случаев будут опубликованы внутренние сведения панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca об истинных владельцах той или иной компании.

В базе данных не будет сведений о банковский счетах и денежных переводах, паспортных данных, телефонных номеров и переписки, однако "избранная информация будет опубликована в общественных интересах", заявили в ICIJ.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международныq пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.