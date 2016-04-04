"Самопомич" инициирует создание ВСК для расследования "офшорного скандала"

16:26, 04 апреля 2016
Политика
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Фракция "Самопомич" в Верховной Раде инициирует создание временной следственной комиссии для расследования оффшорного скандала, в котором "засветился" президент Украины Петр Порошенко.

Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter политсилы.

"Фракция "Самопомич" инициирует создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для объективного расследования "оффшорного скандала", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко заявляет, что прокуратура не видит "состава преступления" в информации о якобы оффшорах президента Петра Порошенко.

В НАБУ также заявили, что не намерены начинать расследование в отношении активов Порошенко, потому что он "не является лицом, подследственным НАБУ", зато в отношении других лиц бюро уже проводит аналитическую работу".

Напомним, двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцев крупных офшоров.

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