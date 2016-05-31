Незаконные деньги Колобова: суд арестовал 200 миллионов гривень экс-министра финансов в Кабмине Азарова

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, прокуратура продолжает активную работу по выявлению и аресту активов бывших высокопоставленных чиновников.

"Во время расследования уголовного производства по подозрению бывшего министра финансов Украины Ю.Колобова в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах установлено, что экс-министр с целью сокрытия денежных средств, полученных путем злоупотребления служебным положением, разместил их на счетах, открытых в ПАО "Фидобанк", открытых на имя его матери В.Шульц", - говорится в сообщении.

Следственным судьей Печерского райсуда Киева признана обоснованной позиция ГПУ в части принадлежности денежных средств непосредственно Колобову, в связи с чем их арестовали.

Всего в гривневом эквиваленте наложен арест на 199,4 млн грн.

"30 мая 2016 года Апелляционный суд Киева согласился с доводами прокурора Департамента процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Генеральной и подтвердил, что накопленные на банковских счетах денежные средства являются предметом, на который может накладываться ограничение в понимании ст. 170 (наложение ареста на имущество) УПК Украины, признав арест этих денежных средств законным", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2014 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства времен президентства Виктора Януковича по обвинению в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России. Производство начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Кроме того, в октябре 2014 года по материалам СБУ Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

30 октября 2014 года СБУ объявила Колобова в розыск.

В начале марта 2015 года Колобова задержали в Испании. 23 марта 2015 года Генпрокуратура направила в Испанию запрос о его экстрадиции.

В середине марта этого года начальник Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Испания отказала Украине в экстрадиции Колобова.

12 мая в Генпрокуратуре заявили, что Колобов остается в международном розыске, несмотря на отказ Испании в его экстрадиции.