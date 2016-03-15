Испания отказала Украине в экстрадиции экс-министра финансов Колобова

Об этом заместитель начальника Главного следственного управления, начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил сегодня в эфире телеканала «112 Украина».

«Действительно, такое решение (отказ в экстрадиции - УНИАН) поступило от испанской стороны. Формулировки отказа не являются такими четкими», - заявил он.

По словам Горбатюка, испанский суд считает, что поскольку Колобов является бывшим представителем правительства, то в уголовном производстве в отношении него есть признаки политического преследования.

«Отказ мотивируется тем, чтобы не ухудшить ситуацию в отношении Колобова как (бывшего) представителя правительства по сравнению с другими подозреваемыми, которые не занимали никаких государственных должностей на то время», - заявил Горбатюк.

Читайте такжеВ ГПУ заверили, что расследование преступлений против Майдана не остановится с 1 марта

«Отмечу, что эта позиция не является ограничением для того, чтобы правоохранительные органы Украины повторно обращались с экстрадицией. С учетом того, что предыдущий запрос на экстрадицию был больше года назад, за это время есть дополнительные данные в материалах производств, то, конечно, мы будем обращаться дополнительно для того, чтобы осуществить экстрадицию подозреваемого», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2014 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Колобова и других бывших членов правительства по обвинению в незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России. Производство начато по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

«В нарушение требований Закона «О государственном бюджете Украины на 2013 год», Колобовым Ю.В. и другими высшими должностными лицами организован и обеспечен выпуск облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов США за счет «Фонда национального благосостояния» Российской Федерации, а также незаконно перечислена комиссия в сумме 450 тыс. долларов США в пользу VTB Capital plc (дочерняя компания российского банка «ВТБ», Лондон) при размещении указанных государственных бумаг», - сообщал пресс-центр СБУ.

Читайте такжеУкраина потребует от Болгарии выдачи наемника, воевавшего на стороне боевиков

Кроме того, в октябре 2014 года по материалам СБУ Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Установлено, что они незаконно выделили из госбюджета 220 млн грн на финансирование строительства выделенной телекоммуникационной сети специальной связи.

30 октября 2014 года СБУ объявила Колобова в розыск.

В начале марта 2015 года Колобова задержали в Испании. 23 марта 2015 г. Генпрокуратура Украины направила в Испанию запрос о его экстрадиции.