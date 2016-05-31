Как проходит первый день Надежды Савченко в Раде (фоторепортаж)

Савченко пришла на заседание заранее. Под зданием Рады она сидела на лавочке и курила, а также общалась с журналистами.

"Я народный депутат Надежда Савченко. Я вернулась и включаюсь в работу", - такими словами начала свое выступление украинская летчица.

Также она поблагодарила "всех украинцев, которые боролись за нее".

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"Я вернулась и я не дам вам забыть, тем, кто сидит в этих креслах Верховной Рады, о тех парнях, которые начинали погибать за Украину на Майдане и продолжают умирать за нее на Донбассе", - заявила Савченко.

Свое выступление она закончила исполнением Гимна Украины.

Напоследок Савченко сняла свой портрет с трибуны Рады и заменила его на портреты украинских политзаключенных, которые еще остались в российском плену.

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"Я в Верховной Раде. Я снимаю свой портрет с трибуны и заменяю его лицами ребят, которые будут смотреть вам в глаза, которые сейчас еще сидят в тылу врага, выборюют нашу Украину, чтобы вы понимали, что вы не имеете на права не вытащить последнего из них", - добавила Савченко.

Как сообщал УНИАН, украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко вернулась на Родину 25 мая после почти двух лет российского плена.