Как проходит первый день Надежды Савченко в Раде (фоторепортаж)

11:28, 31 мая 2016
Политика
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Украинская летчица и народный депутат Украины Надежда Савченко, которая на прошлой неделе вернулась на Родину после почти двух лет в российском плену, сегодня, 31 мая, принимает участие в своем первом заседании парламента.

Савченко вперше виступає з трибуни Ради / REUTERS

Савченко пришла на заседание заранее. Под зданием Рады она сидела на лавочке и курила, а также общалась с журналистами.

"Я народный депутат Надежда Савченко. Я вернулась и включаюсь в работу", - такими словами начала свое выступление украинская летчица.

Также она поблагодарила "всех украинцев, которые боролись за нее".

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"Я вернулась и я не дам вам забыть, тем, кто сидит в этих креслах Верховной Рады, о тех парнях, которые начинали погибать за Украину на Майдане и продолжают умирать за нее на Донбассе", - заявила Савченко.

Свое выступление она закончила исполнением Гимна Украины.

Напоследок Савченко сняла свой портрет с трибуны Рады и заменила его на портреты украинских политзаключенных, которые еще остались в российском плену.

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"Я в Верховной Раде. Я снимаю свой портрет с трибуны и заменяю его лицами ребят, которые будут смотреть вам в глаза, которые сейчас еще сидят в тылу врага, выборюют нашу Украину, чтобы вы понимали, что вы не имеете на права не вытащить последнего из них", - добавила Савченко.

Как сообщал УНИАН, украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко вернулась на Родину 25 мая после почти двух лет российского плена.

© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко на заседании фракции ''Батькивщина'' перед заседанием парламента 31 мая
Савченко на заседании фракции "Батькивщина" перед заседанием парламента 31 мая /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко впервые выступает с трибуны Рады
Савченко впервые выступает с трибуны Рады /  © УНИАН
Савченко поет Гимн Украины в Раде
Савченко поет Гимн Украины в Раде /  © УНИАН
© УНИАН
Савченко заменяет свой плакат в Раде на портреты украинских политзаключенных
Савченко заменяет свой плакат в Раде на портреты украинских политзаключенных /  © УНИАН
Савченко вывесила новый плакат на трибуне Рады
Савченко вывесила новый плакат на трибуне Рады  /  © УНИАН
Новый плакат на трибуне парламента
Новый плакат на трибуне парламента /  © УНИАН
© УНИАН
Савченко на своем месте в зале парламента
Савченко на своем месте в зале парламента /  © УНИАН

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