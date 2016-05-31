Луценко передал расследование дел Курченко и Клименко первому заместителю военного прокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время пресс-конференции в Киеве.

«Я принял решение передать Владимиру Жербицкому, первому заместителю военного прокурора, несколько дел по эпизодам, где проходят господин Курченко и господин Клименко», - отметил он.

«Почему Жербицкий - хочу напомнить, я знаю Жербицкого лично, считаю одним из лучших «важняков» в генпрокуратуре. Он реализовывал дела по судье Зваричу, по Лазаренко и много других резонансных дел», - добавил Луценко.

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«Доверяю этому человеку, он должен дать результат по двум лицам, имею в виду по делам, в которых фигурируют господин Курченко и господин Клименко. Ему предоставлена небольшая следственная группа, ему освобожден этаж в генпрокуратуре, в закрытом полностью режиме будет происходить эта работа», - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года экс-министру доходов и сборов Украины Клименко сообщено о подозрении по двум уголовным процессам: в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, что привело к убыткам государству в размере 3 млрд грн, а также в создании "программных предприятий" для отмывания средств.

23 марта Генпрокуратура составила сообщение о подозрении бизнесмену Курченко за махинации со сжиженным газом, в результате чего государству был нанесен ущерб на общую сумму более 2 млрд грн.