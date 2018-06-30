Наводнение в западной Украине - регата для Тимошенко и Ющенко, цунами для Януковича

Наводнение в Западной Украине не только стало масштабным экологическим бедствием, но и привнесло заметные изменения в политическую жизнь страны. Дело даже не в проведении внеочередной сессии парламента для перераспределения финансовых средств в пользу пострадавших, а в появлении новой площадки для публичных дискуссий президента и премьера.

В скорейшем восстановлении нормальной жизни в пострадавших областях у Ющенко и Тимошенко есть «пиковый интерес»: эта часть Украины обеспечила победу Виктора Андреевича в 2004-м и позволила Юлии Владимировне чувствовать себя уверенно по итогам двух последних парламентских кампаний. Необходимость сохранения контакта с электоратом – дополнительная мотивация для обоих политических лидеров. Ющенко даже был вынужден покинуть крымскую резиденцию, будучи не в силах спокойно наблюдать за барражирующей над затопленными районами Тимошенко. Со стороны кажется, что главы государства и правительства тщательнее всего прорабатывают вопрос непересечения собственных графиков поездок по пережившим стихию местам, дабы не вступить ненароком в прямое противостояние.

При этом Президенту уже удалось обскакать премьера, ведь именно его вариант бюджетных изменений лег в основу согласованного законопроекта, единодушно принятого законодателями на внеочередной парламентской сессии. Не собирается Виктор Андреевич отмалчиваться и впредь – его рейтинг пассивности не предполагает. Векторы президентской активности разнообразны: от личного участия в восстановительных работах до критики правительственной пассивности в вопросе принятия антипаводковой программы. Ющенко не преминул высказать похвалу спасателям, но не оставляет ощущение, что жесткие оценки отдельных просчетов премьер-министра припасены «на сладкое».

Не торопится с окончательными выводами и Юлия Тимошенко. Глава правительства сегодня больше обеспокоена быстротой выдачи компенсаций, увеличенных в десять раз на чрезвычайном заседании правительства. Премьер даже взяла на себя функции Господа Бога, заверив жителей подтопленных регионов, что наводнений больше не будет. Опрометчиво. Прокололась лидер БЮТ и с предложением отменить из-за наводнения проведение военного парада в столице в честь Дня Независимости. Она недооценила давно прорезавшиеся милитаристские настроения Президента Ющенко, не проявила стратегической гибкости. В нынешней ситуации для Тимошенко куда предпочтительнее было бы обеспечить участие в параде бойцов МЧС, отличившихся в ходе спасательных работ, а не пытаться отменить торжественный воинский марш.

Несложно догадаться, что Президент и премьер еще неоднократно схлестнутся в борьбе по вопросам ликвидации последствий наводнения. Если до последнего времени несовершенство политической системы демонстрировала работа парламента или проблемы в отношениях между правительством и президентским секретариатом, то теперь лакмусовой бумажкой станет восстановление нормальной жизни пострадавших регионов. Как показало внеочередное парламентское заседание 31 июля, Кабинету Министров не удается протолкнуть сомнительные бюджетные инициативы под соусом борьбы со стихией. Это же можно сказать и о бюджетном процессе с прицелом на 2009 год. Отсутствие надежного парламентского большинства заставит правительство быть осмотрительнее, ведь любой его прокол Банковая будет использовать в своих интересах.

Масштабы подтопления территорий и дезорганизации жизни граждан позволяют предположить, что досрочных парламентских выборов в этом году не будет. Проводить их в условиях продолжающихся восстановительных работ – мягко говоря, странно. К тому же и БЮТ, и «Наша Украина» рассчитывают мобилизовать электорат в западных областях, остающихся для них главным источником поддержки. Поэтому даже формальный крах парламентской коалиции с соответствующим решением Конституционного Суда приведет не к роспуску нынешнего созыва Верховной Рады, а к созданию ситуативного парламентского большинства. Народным депутатам придется договариваться и по той причине, что большинство избирателей не поймут выделения средств на внеочередные выборы в тяжелый для страны период. Основным политическим игрокам впору готовиться к президентским выборам.

Наводнение в Западной Украине может стать цунами для рейтинга Виктора Януковича. Лидер крупнейшей оппозиционной силы собственного отношения не проявил, лично пострадавшие регионы не посетил, никак не высказался о случившемся. Последняя новость на его персональном информационном сервере сообщает об участии Виктора Федоровича в литургии в Киево-Печерской Лавре. И тишина… Наверное, в большинстве европейских государств подобное поведение главного оппозиционера уже вызвало бы волну возмущения, но у нас вождь «регионалов» продолжает чувствовать себя уверенно. Парадоксально, но факт.

Евгений Магда