Порошенко заявил о договоренности с Россией о возвращении Афанасьева и Солошенко в Украину

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер".

"Война не может быть закончена, пока последний пленный не возвращен домой, когда последнему погибшему не отдан почет и уважение и когда последний пропавший без вести не найден и не возвращен домой. И в этих условиях, безусловно, возвращение заложников, причем как тех, которые незаконно осуждены в РФ или арестованы, так и тех, кто находится на оккупированной территории – это мой первый приоритет. Штаб продолжает работать", - заявил Порошенко.

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"Я далек от того, чтобы сейчас давать какие-либо даты, обещания или называть много фамилий. Могу сказать лишь, что по предварительной договоренности, мы должны рассчитывать на возвращение домой Афанасьева и Солошенко", - добавил президент.

Как сообщалось, Афанасьев приговорен в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летнего Солошенко в России приговорили к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.