Украинцев Афанасьева и Солошенко доставили из колоний в московское СИЗО – адвокат

Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Афанасьева Александр Попков.

Он выразил надежду, что это перемещение связано с процессом экстрадиции их в Украину.

По данным адвоката, Афанасьева доставили самолетом из Сыктывкара, а Солошенко поездом из Нижнего Новгорода.

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Одновременное этапирование двух украинцев в Москву подтвердила и российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова. Она уточнила, что их привезли в Москву еще 2 мая.

Как сказала она российскому агентству «Интерфакс», официальная версия этапирование заключается в том, что Афанасьева и Солошенко перевели в московский СИЗО "для совершения следственных действий и судебных разбирательств", но пока таких действий с ними не проводили. Сами украинцы не имеют никакой информации, для чего их перевели в Москву, добавила Светова.

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Как сообщалось, Афанасьев приговорен в России к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.

73-летнего Солошенко приговорили в РФ к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.