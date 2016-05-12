Украинцев Афанасьева и Солошенко доставили из колоний в московское СИЗО – адвокат
Осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко доставили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве из колоний, где они находились.
Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Афанасьева Александр Попков.
Он выразил надежду, что это перемещение связано с процессом экстрадиции их в Украину.
По данным адвоката, Афанасьева доставили самолетом из Сыктывкара, а Солошенко поездом из Нижнего Новгорода.
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Одновременное этапирование двух украинцев в Москву подтвердила и российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова. Она уточнила, что их привезли в Москву еще 2 мая.
Как сказала она российскому агентству «Интерфакс», официальная версия этапирование заключается в том, что Афанасьева и Солошенко перевели в московский СИЗО "для совершения следственных действий и судебных разбирательств", но пока таких действий с ними не проводили. Сами украинцы не имеют никакой информации, для чего их перевели в Москву, добавила Светова.
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Как сообщалось, Афанасьев приговорен в России к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме.
73-летнего Солошенко приговорили в РФ к 6 годам заключения по обвинениям в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.