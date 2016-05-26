Киев поднимает вопрос освобождения других заключенных в РФ украинцев, тема обсуждается - Кремль

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Безусловно, в контактах украинская сторона поднимает вопросы по конкретным фамилиям. Тема эта обсуждается", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что речь идет об украинских гражданах, которые отбывают наказание на территории РФ.

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"Эти граждане никоим образом, собственно как и Савченко, нельзя было подводить под категорию тех лиц, которые упомянуты в "Минских соглашениях", - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что он ожидает прогресса в вопросе освобождения украинских заложников в России и на оккупированных территориях Донбасса в течение трех-четырех недель, не позже.