Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым - Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко заявил после возвращения Надежды Савченко в Украину.

"Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет", - заявил Порошенко.

При этом президент назвал Надежду Савченко символом гордости и непокоренности в Украине.

Как известно, сегодня Савченко вернулась в Украину.