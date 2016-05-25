Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым - Порошенко
16:44, 25 мая 2016Политика
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Президент назвал Надежду Савченко символом гордости и непокоренности в Украине.
Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс и Крым / УНИАН
Об этом президент Петр Порошенко заявил после возвращения Надежды Савченко в Украину.
"Как мы вернули Надежду, так мы вернем Донбасс, так мы вернем Крым под украинский суверенитет", - заявил Порошенко.
При этом президент назвал Надежду Савченко символом гордости и непокоренности в Украине.
Как известно, сегодня Савченко вернулась в Украину.
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