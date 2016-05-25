Путин объяснил, почему "помиловал" незаконно осужденную Савченко
16:23, 25 мая 2016Политика
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил родственников погибших журналистов за их позицию по "помилованию" украинской летчицы Надежды Савченко.
Освободить Савченко якобы попросили родственники погибших журналистов / kremlin.ru
Об этом сообщает ТАСС.
"Подобные решения продиктованы, прежде всего, соображениями гуманизма, приведут к уменьшению противостояния в известной зоне конфликта и помогут избежать подобных ужасных и ненужных потерь", - заявил Путин.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о "помиловании" Савченко якобы попросили родственники погибших журналистов.
Справка УНИАН. 22 марта суд в РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
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