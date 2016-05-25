Савченко прибыла в Администрацию президента

Фото Савченко в АП на своей странице в Facebook опубликовала ее сестра Вера.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать льотчицю выплатить штраф 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать РФ задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

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24 апреля Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

18 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.

23 мая, отвечая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на российских спецназовцев, Порошенко заявил, что власть сделает все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой.

Сегодня, 25 мая около 15.00 президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".