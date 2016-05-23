Геращенко предлагает запретить въезд Горбачеву в Украину и ЕС за поддержку оккупации Крыма

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что такие заявления являются нарушением как Уголовного кодекса Украины, так и нарушением общечеловеческих ценностей. Поэтому я сегодня обратился с заявлением к главе СБУ, министру иностранных дел с предложением запретить въезд Горбачеву на территорию Украины", - заявил Геращенко.

Он также сообщил, что сегодня обратился и к Представительству ЕС в Украине с просьбой рассмотреть вопрос о запрете въезда Горбачеву на территорию ЕС. "Никому не позволено признавать публично аннексию Крыма РФ. Это был акт агрессии и нарушения территориальной целостности Украины", - подчеркнул политик.

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"Я уверен, что в Украину въезд Горбачеву будет запрещен, а что касается ЕС, то, я думаю, что наши европейские партнеры должны давать оценку заявлениям подобного рода, которые призывают признавать аннексию Крыма РФ", - заявил Геращенко.

Напомним, 22 мая в интервью The Sunday Times Горбачев заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года является "правильным решением".