Порошенко призвал Меркель и Олланда ускорить процедуры по предоставлению безвизового режима

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Читайте такжеПосол Украины в ЕС рассказал, почему отмену виз для украинцев могут снова перенести«Петр Порошенко также призвал Францию и Германию ускорить внутренне европейские процедуры по предоставлению украинцам безвизового режима», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 мая глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной, решение о котором должен принять Европарламент идет по плану, а информации о задержках нет.

Также Томбинский напомнил, что Украина выполнила все условия, необходимые для имплементации безвизового режима.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.