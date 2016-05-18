Аннексия Крыма открыла раны депортации – МИД Турции

Об этом говорится в распространенном к годовщине депортации крымских татар заявлении МИД Турции, сообщает Украинская правда по информации Anadolu Ajansi.

"Оккупация и незаконная аннексия Крыма Россией открыла раны депортации, которая произошла более 70 лет назад... Крымские татары, чья история полна несправедливости, боли и борьбы, на сегодня вновь столкнулись с политикой давления и запугивания", - отметил представитель МИД Турции Танжу Билгич.

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В заявлении напомнили о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, запрете въезда в Крым политическим лидерам крымских татар.

"Те из крымских татар, кто попытался мирным путем выступить против оккупации, стали жертвами преступлений, совершенных неизвестными лицами. Средства массовой информации крымских татар запрещены", - говорится в документе.

Турция не позволит забыть боль от позорной политики, направленной на уничтожение целого народа, и продолжит поддерживать крымских татар в их мирной и справедливой борьбе, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"В годовщину депортации крымских татар, которая стала "черной страницей" в истории человечества, мы осуждаем факт этнических чисток. Склоняем головы перед памятью дорогих соотечественников, погибших в годы депортации", - отметили в МИД Турции.