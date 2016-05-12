На оккупантов могут обрушиться новые санкции: Европарламент выступил с резкой критикой запрета Меджлиса

Об этом сообщает сайт Европарламента.

"Депутаты Европейского парламента решительно осуждают решение так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года запретить Меджлис, который является законным и признанным представительским органом этнических крымских татар", - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что депутаты Европарламента требуют немедленно отменить это решение, которое, по их словам, начинает "систематическое и целенаправленное преследование крымских татар" и "является попыткой выгнать их из Крыма, который является их исторической Родиной".

Европарламентарии настойчиво призывают Российскую Федерацию, которая в соответствии с международным гуманитарным правом несет основную ответственность как страна-оккупант, придерживаться правового порядка в Крыму, защищать граждан от произвольных судебных и административных мер и провести независимые международные расследования любых нарушений международного права и прав людей, которые были совершены оккупационными силами или так называемыми местными властями.

Читайте такжеРепрессии против крымских татар как катализатор для продления санкций

Резолюция Европарламента также вновь подтверждает серьезное осуждение незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией в феврале 2014 года, что является нарушением международного права. В резолюции выражена полная приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

В тексте резолюции высказана решительная поддержка политике непризнания незаконной аннексии Крыма и политике санкций, введенных в результате аннексии.

В этой связи депутаты Европарламента призывают рассмотреть возможность расширения списка тех лиц, против которых Евросоюз вводил санкции в связи с запретом Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединение "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Читайте такжеДжемилев допускает отмену запрета Меджлиса Верховным судом РФ лишь при международном давлении

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.