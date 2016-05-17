В Раде рассказали о попытках "воров в законе" установить контроль над незаконной добычей янтаря

Об этом во время утренней сессии парламента заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, по информации СБУ, в настоящее время на территории Украины находится более 27 так называемых «воров в законе». Он отметил, что в последнее время фиксируются попытки «воров в законе» установить влияние на высокорентабельные сферы бизнеса», «ярким примером» криминальных разборок является борьба за криминальный контроль над незаконной добычей янтаря на территории Ривненской, Житомирской и Волынской областей. По словам Кожемякина, сегодня законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», поскольку не введена уголовная ответственность за этот статус, а таких лиц можно только депортировать.

Законопроектом предлагалось дополнить часть 3 статьи 27 (Виды соучастников) Уголовного кодекса Украины положением, что к числу организаторов также относятся лица, которые причастны к созданию, управлению и финансированию преступной (организованной группы, преступной организации или преступному сообществу), а также лица, которые имеют статус «вора в законе».

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Кроме того, предлагалось внести изменения в статью 67 (Обстоятельства, отягчающие наказание) УК Украины, которыми дополнялся перечень обстоятельств, отягчающих наказание, в частности, совершение преступления организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом (часть третья, четвертая или пятая статьи 28). Кроме этого, эту статью предлагалось дополнить новым пунктом, в котором дополнительно дается перечень обстоятельств, отягчающих наказание, а именно - совершение преступления лицом, которое является организатором («вором в законе») или другим руководящим лицом согласно иерархии преступной группировки.

Изменениями в статью 140 (Исправительные колонии максимального уровня безопасности) Уголовно-исполнительного кодекса Украины предусматривалось обязательное содержание в помещениях камерного типа организаторов преступного сообщества и «воров в законе», а также лиц, которые ранее были осуждены за создание преступного сообщества или участие в преступной организации.

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«Таким образом, будет обеспечиваться изоляция указанных преступников от остальных заключенных, поскольку совместное содержание «воров в законе» с другими осужденными позволяет им устанавливать свои порядки, вербовать на свою сторону осужденных, терроризировать других заключенных, которые начали исправляться, а также осуществлять давление на администрацию колонии путем организации актов неповиновения и бунтов», - говориться в пояснительной записке к законопроекту.

Народный депутат Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») на заседании парламента отметил, что в украинском законодательстве сегодня нет детального определения понятия «вор в законе», и в результате этого такие лица «практически недосягаемы для привлечения их к ответственности, поскольку, как правило, они лично не совершают правонарушений, но при этом руководят деятельностью преступных групп».

По его словам, этим законопроектом вводится определение «вор в законе» по примеру грузинского законодательства, что позволит привлекать к уголовной ответственности таких лиц. Геращенко отметил, что подавляющее большинство так называемых «воров в законе» бывшего СССР находились в России и Грузии, но в связи с тем, что в этих странах принадлежность к «ворам в законе» криминализирована, большинство из них были вынуждены бежать и нашли убежище и криминальный заработок в Украине.