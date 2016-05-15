Оккупационные власти хотят вынудить крымских татар покинуть Крым – Джемилев

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил «Крым.Реалии».

«Единственная цель – запугать, заставить людей молчать. Есть еще вторая цель – вынудить крымских татар покинуть Крым. Они, так же, как и в сталинские времена, хотят видеть этнический такой чистый русский Крым», – считает он.

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По мнению Джемилева, уголовное дело, возбужденное ФСБ в отношении заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, необоснованно и не соответствует закону.

«У оккупантов такой страх перед крымскими татарами, что они не считаются ни с какими нормами и законами. Обвинение Ильми Умерова в том, что он призывал к посягательству на территориальную целостность Российской Федерации, – это абсурд. Он просто говорил свою точку зрения как гражданин Украины и сын своего народа. А наш народ полностью не признал эту оккупацию», – отметил он.

Джемилев также напомнил, что российскую аннексию Крыма не признали и целый ряд стран Европы.

12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Умерова. Позже подконтрольная России «прокуратура Крыма» сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

26 апреля подконтрольный России «верховный суд Крыма» запретил деятельность Меджлиса на территории полуострова.

Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с действиями российских властей о запрете деятельности Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 5 мая Джемилев заявил, что в Крыму незаконно содержат под стражей 14 крымских татар.

13 мая суд постановил арестовать еще четырех крымских татар.