Задержанных в Крыму крымских татар могут посадить на 20 лет
Задержанным в Бахчисарае четырем крымским татарам грозит лишение свободы на сроки до 10 и 20 лет или пожизненное заключение по обвинениям, связанным с терроризмом.
Об этом заявила председатель созданной Россией в оккупированном Крыму так называемой "прокуратуры" Наталья Поклонская, пишет Радио Свобода.
По ее словам, Енверу Мамутову инкриминируют «организацию деятельности террористической организации», а Ремзи Меметову, Зевру Абсеитову и Рустему Абильтарову – «участие в деятельности террористической организации».
Наказание по первой из этих статей Уголовного кодекса России – лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно, а по второй – лишение свободы на срок до 10 лет.
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Как сообщал УНИАН, самозваный российский "Бахчисарайский районный суд Республики Крым" арестовал двух крымских татар, подозреваемых в "терроризме". Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял сообщил, что обыски в Бахчисарае связанные с обвинениями против этих крымских татар в "терроризме".