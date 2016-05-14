Тука рассказал, как оказался в кресле замминистра по оккупированным территориям

Об этом он рассказал в интервью программе "Левый берег" с Соней Кошкиной", пишет LB.ua.

Свои действия он аргументировал тем, что понимал: в Луганске его не оставят, поскольку полгода он "получал от Президента и от Администрации президента предложения вернуться в Киев на те или иные должности":

"Вопрос стоял не так: останусь я в Луганске или нет, а где меня эффективнее использовать в Киеве", - рассказал Тука. Однако свое решение он не афишировал преднамеренно, чтобы "та сволочь, которая осталась на местах и которую не удалось сменить, не начала танцевать лезгинку".

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При этом Тука не отрицает, что в середине апреля встречался в Администрации президента с замглавы АП Виталием Ковальчуком, который предложил ему занять должность замминистра обороны.

"Мне озвучили предложение перейти на работу в Министерство обороны - на должность, которую раньше занимал Юрий Гусев. Это не вызвало у меня особого восторга по двум причинам. Во-первых, я не хотел покидать Луганскую область, не завершив начатое. По моим предположениям, требовалось для этого еще минимум три месяца.

С другой стороны, знакомые ребята из Минобороны сообщили, что в ближайшее время данной должности в структуре Минобороны может не стать – в связи с внутренней реформой, переходом на стандарты НАТО, она ликвидируется. Поэтому подобное предложение вызвало у меня некий сумбур", - признался экс-губернатор.

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При этом он заявил, что согласился на работу в министерстве отчасти по той причине, что его возглавляет Вадим Черныш.

"Это предложение прозвучало как альтернатива. К тому же Министерство по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц возглавляет человек, с которым я знаком уже практически год (Вадим Черныш - ред.). Поэтому на мое согласие потребовалось секунд 30".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил Георгия Туку заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Ранее стало известно, что Тука уволен с должности главы Луганской областной военно-гражданской администрации.